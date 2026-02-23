Ex cava di bauxite | accesso garantito ma stop ai rischi Accordo tra Comune e proprietà

Il Comune ha negoziato con i proprietari dei terreni attorno all’ex cava di bauxite per garantire l’accesso ai visitatori e ridurre i rischi. La decisione nasce dalla preoccupazione di rendere il luogo fruibile senza mettere a rischio la sicurezza pubblica. Durante l’incontro di oggi, le parti hanno concordato alcune misure di sicurezza e un nuovo percorso di accesso. La questione rimane aperta, ma ora ci sono passi concreti in questa direzione.

Confermato l’ingresso pedonale all’iconico laghetto che sorge nei dintorni di Otranto, ma sono allo studio nuove misure di sicurezza per prevenire incidenti e cadute nelle aree più impervie OTRANTO – Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un atteso incontro tra il sindaco di Otranto, Francesco Bruni, e i proprietari dei terreni che circondano il celebre laghetto dell’ex cava di bauxite. Nei giorni scorsi era arrivata anche la richiesta di oltre venti realtà tra associazioni, guide escursionistiche e tour operator, che auspicavano un tavolo di confronto, il più esteso possibile. Allargato, magari, anche alla Regione, visto che si tratta di un sito di particolare interesse naturalistico e turistico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Ex cava di bauxite di Otranto, garantito l’accesso pedonale al laghettoIncontro tra il sindaco Francesco Bruni e i proprietari del terreno: al vaglio un progetto di messa in sicurezza ... leccesette.it

Il laghetto nella ex cava di bauxite resterà aperto a tutti: c’è l’accordo tra proprietà e Comune di OtrantoSi è tenuto nel pomeriggio di oggi l’incontro tra il Sindaco di Otranto, Francesco Bruni, e i proprietari del terreno adiacente il laghetto nella ex cava di ... corrieresalentino.it

