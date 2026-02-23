Evasione dagli arresti domiciliari dopo la violenta lite con il parente | fermato dai Carabinieri

Un giovane italiano è stato fermato dai Carabinieri di Faenza dopo aver lasciato gli arresti domiciliari, a seguito di un episodio violento con un parente. La lite si è conclusa con il giovane che è scappato di casa, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. I militari hanno avviato le ricerche e, poco dopo, lo hanno rintracciato in un vicolo vicino, portandolo di nuovo in custodia. La vicenda si è svolta in un quartiere abitato da molte famiglie.

Dopo il diverbio, l'uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione dove si trovava ai domiciliari per girovagare nelle vie del centro Alcune sere fa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un giovane italiano per il reato di evasione. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e con problematiche legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente. A seguito di un acceso diverbio scaturito nel tardo pomeriggio con il congiunto, il giovane avrebbe deciso di violare le prescrizioni del Tribunale, allontanandosi arbitrariamente dall’abitazione per girovagare nelle vie del centro cittadino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Dai furti in casa all'evasione dai domiciliari: cinque arresti in una settimana da parte dei CarabinieriNei ultimi sette giorni, i carabinieri di Faenza hanno arrestato cinque persone. Leggi anche: Napoli, 55 arresti e 42 denunce in stato di libertà per evasione dai domiciliari Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cosa succede se evado dai domiciliari?; Evade dagli arresti domiciliari, dove era finito dopo una rapina in stazione a Cervia: nuovamente in manette un 24enne a Campiano; Prima l'aggressione con rapina alla stazione, poi l'evasione dai domiciliari: 24enne finisce in carcere; Cesenatico. Evaso dagli arresti domiciliari, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri -. Narcos 'Pippetto' assolto dall'accusa di evasione dai domiciliariÈ stato assolto dall’accusa di evasione Francesco Iannone, 54 anni, originario di Arienzo, noto come Pippetto. La decisione è stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ... casertanews.it Cesenatico, evade dagli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieriLa notte di giovedì 19 febbraio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 33enne cittadino polacco ... livingcesenatico.it CRONACA | Nel corso delle attività di controllo e prevenzione sul territorio provinciale, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo crotonese per evasione dagli arresti domiciliari. - facebook.com facebook Incassava la tassa di soggiorno ma non la versava, scoperta evasione da 125mila euro x.com