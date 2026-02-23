Evangelion torna in TV con una serie scritta da una grande nome dei videogiochi

Il trentesimo anniversario di Evangelion si celebra con il ritorno in TV di una nuova serie, scritta da una nota autrice di videogiochi. La causa di questa ripresa è la voglia di rinnovare la storia e coinvolgere una nuova generazione di fan. La produzione prevede scene inedite e aggiornamenti rispetto alle versioni precedenti, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione degli appassionati. La serie arriverà sui canali ufficiali nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Il trentesimo anniversario di Evangelion si chiude con un annuncio destinato a ridefinire i confini della saga. Durante la giornata conclusiva del festival "Evangelion:30+", Studio Khara e CloverWorks hanno ufficializzato la produzione di una nuova serie animata che vedrà la partecipazione di Yoko Taro in veste di sceneggiatore e supervisore della composizione. L'autore, universalmente noto come il creatore dell'universo di NieR, porterà la sua cifra stilistica fatta di decostruzione narrativa e toni malinconici all'interno dell'immaginario originariamente ideato da Hideaki Anno, segnando una collaborazione senza precedenti tra due delle realtà più influenti dell'industria giapponese.