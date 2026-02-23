Europa temporeggia | dazi USA l’intesa di agosto è congelata

L’Europa rimanda le trattative con gli Stati Uniti sui dazi, dopo che l’accordo di agosto è stato messo in stand-by. La Commissione Europea evita decisioni affrettate e preferisce mantenere un atteggiamento di cautela, temendo un’escalation commerciale con Washington. La tensione tra le due parti si accentua mentre si cerca un’intesa che possa evitare misure unilaterali. La situazione rimane in bilico, lasciando molte incognite sul futuro delle relazioni commerciali.

L'Europa cerca una via diplomatica con gli Stati Uniti sui dazi, ma l'intesa di agosto è congelata. Bruxelles, 23 febbraio 2026 – La Commissione Europea preferisce la prudenza allo scontro aperto con l'amministrazione Trump sui dazi. L'intesa raggiunta lo scorso agosto è stata congelata, mentre si cerca una strada alternativa per evitare una guerra commerciale. La mossa arriva in un momento delicato per le relazioni transatlantiche. La Commissione ha deciso di non procedere con il provvedimento che prevedeva l'obbligo di acquistare prodotti europei, una misura che avrebbe potuto inasprire ulteriormente i rapporti con Washington.

L’Europa batte un colpo: congelata l’abolizione dei dazi sull’import UsaL’Europa valuta la sospensione dell’abolizione dei dazi sull’import dagli Stati Uniti.

Dazi, l'Europa verso lo stop all'intesa con gli UsaBernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale, annuncia che l'Europa potrebbe sospendere le trattative con gli Stati Uniti sui dazi.

