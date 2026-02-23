eugene la baby giraffa dello zoo di toledo sta facendo innamorare tutti per il suo adorabile ciuffo punk

Eugene, la baby giraffa dello zoo di Toledo, ha conquistato i visitatori grazie al suo ciuffo punk e alla sua energia vivace. La sua innocenza e il modo in cui si muove tra gli alberi attirano l’attenzione di molti, soprattutto sui social. Le foto di Eugene, scattate durante una delle sue prime esplorazioni, mostrano quanto sia curioso e affascinante. La sua presenza sta diventando un punto di riferimento tra gli amanti degli animali.

Il mondo dei social media ha eletto il suo nuovo beniamino: si chiama Eugene ed è un cucciolo di giraffa di appena quattro settimane che sta catturando l’attenzione globale. A rendere speciale questo esemplare non è solo la sua tenera età, ma un dettaglio estetico decisamente insolito: un ciuffo di peli ribelli sulla sommità del capo che gli conferisce un aspetto “punk” e irresistibile. Nato lo scorso 17 gennaio presso il Toledo Zoo & Aquarium, in Ohio, il piccolo è diventato in pochi giorni il protagonista assoluto delle cronache naturalistiche internazionali. Al momento della nascita, Eugene pesava circa 60 chilogrammi (130 libbre), una stazza considerevole che lo ha visto unirsi con successo al branco di sette esemplari già presenti nella struttura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ecco chi è la promessa arrivata da Napoli che sta facendo parlare il mondo dello sciA soli sedici anni, Giada D’Antonio si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Perché Trump sta facendo quello che sta facendoDonald Trump torna al centro dell’attenzione con nuove mosse che sorprendono molti.

Yada- IL LEONE Animali della Savana per Bambini

Regno Unito, baby-giraffa si avventura per la prima volta nello zoo di Chester(LaPresse) Un cucciolo di giraffa di sole due settimane di età si è avventurato per la prima volta nello zoo di Chester, nel Regno Unito. Alta più di un metro e ottanta e del peso di circa 100 kg, la ... stream24.ilsole24ore.com

Morta la baby giraffa orfana: il cane Hunter è stato con lei fino alla fineLa cucciola di giraffa, accolta poche settimane fa dal Rhino Orphanage in Sudafrica dopo essere stata abbandonata dalla sua mamma, non ce l’ha fatta. È morta qualche giorno fa a causa di un’emorragia ... 105.net

