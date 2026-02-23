Etna la casermetta di monte Spagnolo assegnata al Club Alpino Italiano

Il Comune di Randazzo ha assegnato la casermetta di Monte Spagnolo al Club Alpino Italiano, a causa della sua lunga storia come rifugio per escursionisti. La decisione mira a garantire una manutenzione continua e a promuovere attività sportive in zona. La struttura, situata a circa 1.800 metri di altitudine, sarà riqualificata per accogliere nuovamente gli amanti della montagna. La gestione del rifugio potrà riprendere a breve, offrendo un punto di riferimento per gli appassionati locali.

Lo storico rifugio "casermetta di monte Spagnolo” è stato assegnato dal Comune di Randazzo, ente proprietario, al gruppo regionale del Club alpino italiano. L’edificio si trova a circa 1500 metri di quota sul versante settentrionale dell’Etna. Entro breve tempo la struttura potrà diventare un prezioso punto di riferimento per gli escursionisti che vorranno frequentare quel versante del vulcano. Il contratto di comodato è stato firmato presso l’ufficio tecnico del Comune, alla presenza dei componenti della commissione straordinaria (Alfonsa Caliò, Cosimo Gambaduro, Isabella Giusto) che amministra l’Ente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

