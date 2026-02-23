Etiopia | rivoluzione elettrica auto termiche bandite dal 2026

L’Etiopia ha deciso di bandire le auto a motore termico a partire dal 23 febbraio 2026, per ridurre le emissioni di gas serra. Questa scelta deriva dalla volontà di promuovere i veicoli elettrici e combattere l’inquinamento urbano. Le autorità hanno annunciato incentivi per chi acquista veicoli a zero emissioni e stanno aggiornando le infrastrutture di ricarica. La misura interessa sia i privati che le aziende, modificando il settore dei trasporti nel paese.

L’Etiopia ha compiuto un passo radicale: dal 23 febbraio 2026, il paese ha vietato l’importazione di auto termiche. Non si tratta di una scelta dettata da motivi ambientali, ma da una necessità economica urgente. Con una crisi finanziaria in corso e una carenza di valuta estera, il governo etiope ha deciso di porre fine a un’emorragia di risorse: tra i 4 e i 6 miliardi di dollari l’anno spesi per importare carburanti fossili. Una mossa che ha già portato a un aumento significativo delle auto elettriche in circolazione, passando da meno dell’1% a una quota compresa tra il 6% e l’8,3% del parco auto nazionale in soli due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

