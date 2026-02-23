Eternit abbandonato alla periferia di Narni

L’abbandono di lastre di eternit nei boschi vicino a Narni deriva da anni di discariche illegali. La presenza di questi materiali pericolosi si scopre spesso grazie alle segnalazioni dei residenti, che denunciano accumuli di rifiuti nelle aree isolate. Recentemente, alcuni cittadini hanno immortalato cumuli di eternit lasciati tra gli alberi, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela ambientale nel territorio. La scoperta apre nuove questioni sulla vigilanza locale.

Eternit abbandonato nei boschi della periferia narnese. A riportare la notizia è il Corriere dell'Umbria con un articolo firmato da Cesare Antonini. “Alcuni cittadini - si legge nella cronaca locale -, passeggiando nella zona della polveriera di Montoro, nei giorni scorsi si sono imbattuti in un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Le immagini devastanti alla periferia di TeheranNella periferia di Teheran, sono state diffuse immagini di sacchi neri per cadaveri presso il Centro di diagnostica forense di Kahrizak.

Incendio in un'abitazione alla periferia di Giovinazzo: morta 90enneUn incendio ha coinvolto un'abitazione alla periferia di Giovinazzo, nella zona di Cala Olidda, causando la morte di una donna di 90 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Eternit abbandonato, le lastre ancora in stradaIl compito di rimuovere e smaltire la copiosa quantità di eternit abbandonata in via Montemaggio a Lapedona oltre dieci giorni fa, è di competenza della Provincia. E’ quanto si è stabilito a seguito ... ilrestodelcarlino.it

Dopo il mio servizio il Comune di Nusco ha messo in sicurezza l’eternit che era stato abbandonato sotto un ponte dell'Ofantina, avvolgendolo in appositi contenitori e delimitando l’area. Il Sindaco Antonio Iuliano ha anche sollecitato l'Anas a intervenire per l - facebook.com facebook