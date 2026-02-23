Estrazione Million Day di oggi 23 febbraio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L'estrazione del Million Day di oggi, 23 febbraio 2026, si è verificata a causa di un malfunzionamento tecnico che ha ritardato la pubblicazione dei numeri vincenti. I numeri sono stati annunciati in diretta alle ore 20,30, dopo un'attesa di circa mezz'ora, creando aspettative tra i giocatori. La verifica dei risultati ha coinvolto numerosi scommettitori che speravano di aggiudicarsi il jackpot. La prossima estrazione è prevista per domani.

Estrazione Million Day oggi lunedì 23 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 23 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 22 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 21 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 20 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 19 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 18 FEBBRAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Estrazione Million Day di oggi, 2 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi alle 13 e alle 20,30 si sono svolte le estrazioni del Million Day.

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 9 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedì

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 15 febbraio 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi giovedì 19 febbraio: i numeri vincenti; Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 20 febbraio 2026; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 15 febbraio 2026: i numeri vincenti.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 22 febbraio 2026/ Le cinquine delle ore 20:30I numeri vincenti dell'estrazione del Million Day delle ore 20:30 di questo 22 febbraio 2026: ecco le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net

Million Day, numeri vincenti di oggi 17 febbraio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di martedì 17 febbraio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di venerdì 20 febbraio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook