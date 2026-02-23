Ester Vinci l' intervista all' attrice dalla danza a 5 anni al set di L’invisibile | La parte più vera di me

Ester Vinci ha deciso di condividere la sua esperienza dopo aver iniziato a danzare a cinque anni e aver lavorato sul set di L’invisibile. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di rimanere fedele a sé stessa, anche tra sacrifici e rinunce. Nel suo racconto, descrive come la passione per la recitazione le abbia permesso di riscoprire la propria vera natura. La sua storia riflette un percorso di crescita e autenticità, che continua a evolversi.

Nel racconto di Ester Vinci emerge una tensione interiore costante tra la realtà emotiva e l’atto simbolico della rappresentazione: per lei recitare non è solo interpretare un ruolo, ma ritrovare e articolare la propria verità più profonda, quella che affiora quando si abbandonano le maschere e si lascia che la pelle viva delle esperienze si rifletta nello sguardo e nei gesti. Attrice e danzatrice palermitana con una formazione rigorosa al Teatro Biondo Stabile di Palermo e alla Scuola di Teatro Teates, ha arricchito il suo bagaglio con masterclass cinematografiche e seminari con coach di caratura internazionale, come Elio Germano e Ivana Chubbuck, lavorando con tecniche diverse per affinare l’arte della sottrazione e dell’autenticità scenica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Oggi la nostra Ester è stata grande protagonista ad Affari Tuoi. Posizionata con il pacco della #Sicilia tra i concorrenti, accanto ad Herbert Ballerina, è stata inquadrata più volte dalle telecamere ed è apparsa anche con il pacco da 300 mila euro. - facebook.com facebook