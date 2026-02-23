Esselunga assume 30 persone a Milano | ecco come candidarsi

Esselunga ha deciso di assumere 30 nuovi dipendenti per lavorare nei Bar Atlantic di Milano, per rispondere all’aumento della domanda. La selezione avviene attraverso il Bar Atlantic Job Day, che si svolgerà il 5 marzo in città. Chi desidera partecipare può inviare la candidatura entro domenica 1° marzo tramite il sito ufficiale. La giornata di colloqui consentirà di conoscere i requisiti e le modalità di inserimento nel team.

Esselunga assume circa 30 persone che verranno impiegate dei Bar Atlantic. Il prossimo 5 marzo, infatti, si terrà il Bar Atlantic Job Day Milano, al quale è possibile candidarsi entro domenica 1° marzo sull'apposita pagina web. L’evento di recruiting è organizzato con l’obiettivo di ricercare persone per il potenziamento dell’organico dei Bar Atlantic di Milano e della provincia. Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti verranno contattati e saranno invitati all’evento. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare nei Bar Atlantic avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del Gruppo Esselunga, sostenendo un colloquio individuale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

