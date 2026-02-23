Esonerato Terremoto in Serie A salta la panchina | l’annuncio ufficiale

Il Torino FC ha deciso di sollevare Marco Baroni dall’incarico dopo una serie di risultati deludenti, a causa di una recente crisi di gioco. La società ha annunciato che Roberto D’Aversa assumerà la guida della squadra, con l’obiettivo di invertire la rotta. La decisione arriva in un momento di difficoltà, con i granata che cercano di risollevarsi in classifica. La scelta dell’allenatore segna un cambio importante per il club.

Il Torino FC cambia guida tecnica: esonerato Marco Baroni, sarà Roberto D’Aversa il nuovo allenatore granata. La decisione è maturata dopo l’ultima pesante sconfitta in campionato. L’ex tecnico di Sampdoria, US Lecce ed Empoli FC ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la salvezza. La scelta del presidente Urbano Cairo è arrivata dopo il netto 3-0 subito al Genoa CFC allo stadio Luigi Ferraris, noto come Marassi. Una sconfitta che ha aggravato la posizione in classifica dei granata. Il Torino occupa attualmente il 15esimo posto, con la zona retrocessione distante appena sei punti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“Esonerato”. Terremoto nel calcio, l’annuncio della big: salta l’allenatoreIl Real Madrid ha annunciato ufficialmente l’esonero di Xabi Alonso come tecnico della prima squadra.

Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa, salta la panchina dei toscani. Ora è anche ufficialeLa notizia è ufficiale: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Clamoroso Pallacanestro Trieste: esonerato Gonzalez, panchina a Taccetti; Terremoto in zona Playoff: esonerato il giovane tecnico, il nuovo volto è un ritorno dopo 8 anni; Terremoto Essence Hotels. Esonerato coach Morelli. La squadra già affidata all’esperto Marco Bonitta; Nuova Sondrio, esonerato Brognoli: in panchina torna Marco Amelia.

Esonerato. Terremoto in Serie A, salta la panchina: l’annuncio ufficialeIl Torino FC cambia guida tecnica: esonerato Marco Baroni, sarà Roberto D’Aversa il nuovo allenatore granata. La decisione è maturata dopo l’ultima pesante ... thesocialpost.it

Panchine d'Europa, in Premier e Bundesliga si esonera di più che in Serie AIl weekend calcistico d'Europa ha visto saltare due panchine, una in Premier League e una in Ligue 1: Thomas Frank e Roberto De Zerbi salutano Tottenham e Marsiglia. E la Premier League diventa il ... tuttomercatoweb.com

Terremoto in casa Pallacanestro Trieste. All'indomani della schiacciante vittoria contro Napoli arriva l'esonero di Coach Israel Gonzalez! https://www.langolodellosportnews.it/terremoto-a-trieste-esonerato-israel-gonzalez/ Foto: Pallacanestro Trieste - facebook.com facebook