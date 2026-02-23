Eseguito al Salus Pueri il primo trattamento di emodialisi
E' stato eseguito oggi 23 febbraio dai professionisti della Uoc Nefrologia Pediatrica, diretta dal professor Enrico Vidal, dopo il trasferimento dei piccoli pazienti avvenuto lo scorso lunedì Anche oggi 23 febbraio è una giornata importante per il nuovo ospedale pediatrico del Veneto "Salus Pueri". Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti avvenuto lo scorso lunedì, stamattina è stato eseguito dai professionisti della Uoc Nefrologia Pediatrica, diretta dal professor Enrico Vidal, il primo trattamento di emodialisi. Lo spazio collocato al terzo piano è stato pensato per unire tecnologia avanzata e umanizzazione delle cure ed è ispirato al biotipo della savana che accompagna i bambini lungo tutto il percorso di degenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
