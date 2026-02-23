Escursionisti travolti e uccisi da due valanghe nel giro di poche ore | 28enne travolto durante la ciaspolata sul Catinaccio 50enne a Merano 2000

Un escursionista di 28 anni è morto mentre sciava sul Catinaccio, travolto da una valanga che si è staccata improvvisamente. Nello stesso giorno, un uomo di 50 anni ha perso la vita a Merano 2000, sempre a causa di una slavina. Le condizioni di innevamento instabili e le temperature in rapido aumento hanno contribuito a causare i due incidenti in poche ore. La zona rimane sotto stretta osservazione per i rischi di ulteriori slavine.

TRENTINO ALTO ADIGE - Sono due gli escursionisti morti dopo essere stati travolti da altrettante valanghe ieri, domenica 22 febbraio, in Trentino Alto Adige. Non ce l'ha fatta il 28enne mantovano ricoverato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato colpito dalla slavina durante una ciaspolata sul Catinaccio. Prima di lui, Armi Schwitzer di 50 anni è deceduto travolto da una slavina a Merano 2000. Il pericolo valanghe in diverse zone del Trentino Alto Adige attualmente è forte, grado 4 di 5. I soccorsi La disgrazia si è verificata alle 14.30 a passo Vajolet, sul versante fassano della montagna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

