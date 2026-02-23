Escursionisti in pericolo | valanga in Val di Fiemme uno grave
Una valanga in Val di Fiemme ha coinvolto due escursionisti che stavano percorrendo il Passo Vajolèt, causando il ferimento grave di uno di loro. La neve si è staccata improvvisamente mentre i due camminavano in cresta, seppellendoli sotto un manto bianco di diversi metri. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma la situazione rimane critica. La dinamica dell’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza in quella zona montuosa.
Due escursionisti travolti da una valanga in Val di Fiemme: un ferito grave. Due escursionisti sono stati travolti da una valanga mentre si trovavano in ciaspole a Passo Vajolèt, in Val di Fiemme. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, quando una slavina si è staccata dalla montagna, coinvolgendo un uomo e una donna entrambi sulla trentina. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre la donna è stata trasportata a Canazei. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, hanno l’intervento di unità cinofile e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Valanga in Val di Fiemme: estratti vivi i 4 alpinisti coinvolti. Uno grave e uno in fin di vitaUna valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino.
Valanga in Val di Fiemme: 4 alpinisti coinvolti. Ricerche in corsoUna valanga ha travolto un gruppo di alpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino.
