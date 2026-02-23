erosione costiera chiude il lungomare di barletta

L'erosione costiera ha portato alla chiusura del lungomare di Barletta, a causa del cedimento di un tratto del costone sul litorale di Levante. La forte mareggiata ha smosso le rocce e indebolito la scogliera, rendendo pericoloso il passaggio dei pedoni. I residenti segnalano crepe sempre più profonde e un progressivo allargamento delle aree compromesse. La situazione mette in allerta le autorità locali, che stanno monitorando attentamente il sito.

L'erosione della costa in Puglia continua a creare danni. Questa volta è toccato al litorale di Levante di Barletta, dove ha ceduto una parte del costone. Motivo per il quale si è dovuto provvedere alla chiusura del tratto di strada. Una decisione presa “dall’Ufficio Tecnico del Traffico l’ordinanza dirigenziale che dispone il divieto di transito, veicolare e pedonale, in un tratto della litoranea di levante compreso tra gli stabilimenti balneari e via dell’Economia”. Il provvedimento si è reso necessario” a causa del pericolo di cedimento di una porzione della sede stradale e rimarrà in vigore sino a conclusione degli interventi idonei a garantire la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Erosione costiera, confronto per la messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di RivaQuesta mattina si è tenuto un incontro tra amministratori e tecnici per discutere delle opere di protezione della costa a Santa Teresa di Riva.

Erosione costiera a Sabaudia, il Consiglio vota all’unanimità la delibera di tutelaLa città di Sabaudia ha approvato all’unanimità una delibera di tutela per contrastare l’erosione costiera, in risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali e alla necessità di proteggere il territorio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Erosione costiera lungo il litorale salentino: il presidente Tarantino convoca un incontro in Provincia per discutere di misure e proposte operative – Provincia di Lecce; Erosione costiera, la Regione convoca Province e Comuni: subito 26 milioni per difendere spiagge, scogliere e lungomari - FoggiaToday; Brindisi e la lotta all’erosione costiera: entro l’anno gare da 17 milioni di euro; Come reagire a Melendugno in Salento, ora che l’erosione costiera ha distrutto l’Arco dell’amore.

Erosione costiera, chiude il lungomare di BarlettaL'erosione della costa in Puglia continua a creare danni. Questa volta è toccato al litorale di Levante di Barletta, dove ha ceduto una parte ... msn.com

Erosione costiera in Puglia: Decaro sblocca 26 milioni, cantieri rapidi sulle coste alteErosione costiera in Puglia: Decaro avvia i primi interventi con 26 milioni. Province e Comuni definiranno priorità sulle coste alte rocciose. pugliapress.org

ASCEA, EROSIONE COSTIERA: MOZIONE IN CONSIGLIO - Ascea alle prese con l’emergenza : le mareggiate hanno aggravato i danni a lungomare e arenile Il gruppo “Ascea in testa” (Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio, Si - facebook.com facebook

L’erosione costiera e le città pugliesi sulla roccia x.com