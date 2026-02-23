Eros e Thánatos si scontrano nel convegno di Bari, dove una ricerca recente rivela che le manifestazioni di violenza sono spesso causate da una difficile gestione delle emozioni. Un esperto ha sottolineato come la mancanza di interventi tempestivi possa trasformare piccoli segnali in situazioni pericolose. Durante l'incontro, si sono discussi metodi pratici per individuare i primi sintomi di disagio. Il dibattito prosegue con attenzione verso le strategie di prevenzione.

A Bari un convegno multidisciplinare su una responsabilità sociale che riguarda tutti. 6 marzo 2026 – Università degli Studi di Bari Aldo MoroQuanto è sottile il confine tra amore e distruzione? E quanto è urgente imparare a riconoscere i segnali della violenza prima che diventi irreversibile? Da queste domande nasce il convegno “Eros e Thánatos. Violenza a rischio di vita”, in programma venerdì 6 marzo 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso l’Aula Leogrande (Ex Poste) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un appuntamento che riunisce istituzioni, professionisti e realtà del territorio per affrontare un tema che attraversa la vita privata e lo spazio pubblico, la dimensione emotiva e quella sociale: la violenza nelle relazioni e la necessità di una prevenzione concreta e condivisa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Lady Macbeth tra eros, violenza e torce umane scuote la Scala: 11 minuti di applausi

"Volontà ossessiva di controllare la vita della ex”, condannato per stalking e violenzaL’uomo è stato condannato a tre anni di carcere perché perseguitava la ex ragazza, cercando di controllarla in ogni modo.

Milwaukee Woman Left To Burn by Her Jealous Ex After Trying to Leave Him | True Crime Documentary

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Convegno Eros e Thánatos. Violenza a rischio di vita – 6 MARZO 2026 – BARI; Al via l’open call per gli stakeholder di Eco-Searoutes. Regione Puglia capofila del progetto europeo che valorizza costa ed entroterra con itinerari eco-nautici sostenibili; FIDAL PUGLIA. LE GARE DEL WEEKEND – Rappresentativa Cadetti e tanta Puglia ai Campionati italiani di cross, giovanissimi ad Ancona; Eros e Thánatos. Violenza a rischio di vita: convegno multidisciplinare a Bari.

Frida e Diego, l’eterna lotta tra eros e thanatosFrida Kahlo e Diego Rivera. Due artisti uniti da un grande amore. Corpulento lui, come la sua pittura dal substrato potente, fragile ma appassionata lei, come una fiamma leggera che brucia nel vento. lagazzettadelmezzogiorno.it

Eros e Thanatos in mostra, l’arte della fragilità secondo la Collezione GiordanoEros e Thanatos, impulso vitale e forza distruttiva, desiderio e perdita. Da questo dialogo eterno tra estremi che si congiungono, prende le mosse FRAGILITY – The Dance of Life and Death mostra curata ... exibart.com

“La condizione dei nonni-genitori un po’ mi pesa e, anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei”. Aurora Ramazzotti analizza il rapporto con i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e del loro complesso ruolo di genitori di - facebook.com facebook