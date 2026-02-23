Eric Bischoff | Non penso che vedremo mai Roman Reigns contro The Rock

Eric Bischoff afferma che il match tra Roman Reigns e The Rock potrebbe non avvenire mai, a causa di divergenze nei piani di programmazione. La possibilità di un confronto tra i due, che avrebbe avuto luogo a WrestleMania 40, si è sfumata quando The Rock è tornato in WWE solo poche settimane prima dell’evento. La decisione di non procedere con il confronto ha lasciato molti appassionati delusi. Ora si attendono aggiornamenti sui futuri incontri possibili.

Inizialmente il dream match tra The Rock e Roman Reigns era stato previsto per WrestleMania 40, con The Rock che era tornato poco prima dello Showcase of the Immortals per dare il via a una faida con suo cugino. Tuttavia, i piani cambiarono a causa delle critiche dei fan e la loro volontà di vedere Cody Rhodes terminare la sua storia. Così, The Rock divenne “Final Boss”, si unì a Reigns e questi lottarono fianco a fianco in un tag team match contro Rhodes e Seth Rollins nella prima serata di WrestleMania. Da allora, molti si sono chiesti se il match tra The Final Boss e The Original Tribal Chief si sarebbe mai realizzato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

