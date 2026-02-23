Era tutto a pezzi | il racconto impressionante di Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si è lasciata alle spalle il dolore della caduta a Cortina, avendo trascorso settimane in ospedale per le ferite riportate. La campionessa di sci ha deciso di tornare a casa, dove potrà iniziare il percorso di recupero. La sua uscita dall’ospedale ha attirato l’attenzione di molti fan, che le augurano pronta guarigione. La sua determinazione a riprendersi si fa sempre più evidente.

A poco più di due settimane dalla brutta caduta nella discesa di Cortina, Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale che la stava curando in Colorado ed è tornata a casa sua. La statunitense ha raccontato la reale entità del suo terribile infortunio e il rischio di subire addirittura l’amputazione della gamba. La sciatrice ci ha tenuto a ringraziare anche i medici italiani e statunitensi che si sono presi cura di lei fin da subito. Queste le sue parole, postate sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lindsey Vonn: “Mi stavano per amputare la gamba, era tutto a pezzi, mi sono rotta anche la caviglia destra” (VIDEO)Lindsey Vonn ha rischiato di perdere la gamba dopo una caduta grave a Cortina, che le ha fratturato e distrutto parte della tibia e della caviglia destra.

Lindsey Vonn incorona la Emma Aicher: “Impressionante”Emma Aicher, giovane talento tedesca di 22 anni, si distingue nello sci alpino moderno grazie alla sua versatilità e capacità di eccellere in discipline diverse, dalla discesa allo slalom.

Approfondimenti, notizie e discussioni

