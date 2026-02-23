Era scomparso un mese fa | trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio Gusmaroli

Eugenio Gusmaroli, scomparso un mese fa, è stato trovato senza vita in un torrente a Domaso. La causa della sua morte sembra essere un investimento accidentale, secondo le prime ipotesi delle forze dell’ordine. La famiglia dell’uomo, residente a Regoledo di Cosio Valtellino, ha ricevuto la tragica notizia questa mattina. La scoperta del corpo ha portato a sospettare che la scomparsa sia finita in tragedia. La vicenda ora si concentra sulle indagini in corso.

Si chiude nel modo più doloroso la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo residente a Regoledo di Cosio Valtellino di cui si erano perse le tracce a metà gennaio. Oggi, 23 febbraio 2026, è arrivata la tragica notizia: il suo corpo senza vita è stato ritrovato. Gusmeroli era scomparso la sera di giovedì 15 gennaio, dopo essersi recato all’ospedale di Gravedona. Da quel momento non si erano avute più notizie, e nei giorni successivi erano partiti gli appelli e le ricerche, con segnalazioni e condivisioni sui social, soprattutto tra il Morbegnese e la Bassa Valtellina. Nella mattinata di oggi i soccorritori sono intervenuti nel territorio comunale di Domaso, dove il corpo di un uomo è stato individuato all’interno del torrente Livo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

