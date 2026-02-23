Era buono e generoso tutti lo amavano | Rimini piange Fabio Galli morto in montagna

Fabio Galli, appassionato escursionista di 36 anni, è morto in montagna a causa di una valanga che lo ha sorpreso durante un'escursione nei boschi tra Pennabilli e Carpegna. La sua scomparsa è stata scoperta dopo che non ha più inviato messaggi e amici hanno avviato le ricerche. Le operazioni di soccorso hanno trovato il corpo senza vita tra la neve, lasciando la comunità locale sgomenta. La sua passione per la montagna aveva spesso portato a condividere avventure con amici.

Rimini, 23 febbraio 2026 – Di Fabio Galli non si avevano più notizie da diverse ore. Da quelle 12 di sabato mattina quando il riminese di 36 anni aveva inviato un ultimo messaggio dal proprio cellulare, mentre si trovava ancora sui monti tra Pennabilli e Carpegna per un’escursione, in zona fosso del Canaiolo. Lì dove nella notte, alle 2.30 circa di ieri, è stato infine individuato senza vita dopo essere accidentalmente scivolato in un crepaccio che costeggiava il sentiero su cui l’uomo si era incamminato. La passione per la musica, il futuro nelle mani: chi era Michele Riglietti, morto a 19 anni nell’incidente Attrezzatura professionale e zona che conosceva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabio Galli morto a Pennabilli in provincia di Rimini in un trekking, ritrovato il 36enne escursionistaFabio Galli, 36 anni di Rimini, è stato trovato privo di vita in un sentiero di Pennabilli, dopo essere scomparso durante un'escursione in solitaria.

Il dolore del socio ‘Dask’: "Era buono e generoso"Francesco Amadei, noto come Dask, è stato ricordato come una persona buona e generosa.

PENNABILLI Il 36enne riminese Fabio Galli si era avventurato nei boschi per una passeggiata ed aveva smesso di rispondere ai messaggi alle 12 di sabato. La salma trovata in piena notte grazie all'elicottero con termocamera di precisione. - facebook.com facebook

Rimini, l'escursionista Fabio Galli morto a 36 anni nella caduta in un canalone: «Gli ultimi messaggi, poi non ha più risposto» x.com