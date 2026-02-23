Epstein tra uomo dell’intelligence e servizio informativo a conduzione individuale L’analisi di Petrelli

Il rilascio di milioni di pagine di documenti ha svelato che Epstein, conosciuto come uomo dell’intelligence, gestiva un network di informazioni a livello internazionale. La pubblicazione, avvenuta grazie all’Epstein Files Transparency Act, ha acceso discussioni sulle sue possibili collaborazioni con agenzie di intelligence di diversi paesi. Alcuni rapporti indicano incontri segreti e attività di sorveglianza. Le nuove rivelazioni aprono una finestra su un rapporto complesso tra Epstein e il mondo dei servizi segreti.

I file recentemente desecretati da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense ai sensi dell’ Epstein Files Transparency Act, milioni di pagine, hanno innescato un dibattito sulle presunte connessioni del defunto finanziere con agenzie di intelligence internazionali. Sebbene non siano emerse prove che Epstein lavorasse per alcun servizio segreto, i documenti resi pubblici restituiscono l’immagine di un uomo con legami nel mondo dell’intelligence in diversi Paesi e, soprattutto, inseritosi in ambiti e reti elitarie spesso attraverso metodi sorprendentemente simili alle tecniche di human intelligence (Humint) impiegate dagli organismi informativi. 🔗 Leggi su Formiche.net

