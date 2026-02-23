Epstein Re Carlo nell’occhio del ciclone | quanto e cosa sapeva degli affari di Andrea?
Il nome di Re Carlo è finito sotto scrutinio dopo che si è scoperto che era a conoscenza di alcuni dettagli sugli affari di Andrea. La causa di questa attenzione deriva dalle conversazioni intercettate tra membri della famiglia reale e alcuni imprenditori coinvolti. Si ipotizza che il sovrano potesse avere un ruolo nel coprire certe operazioni finanziarie. Ora si attendono chiarimenti su quale fosse esattamente il suo grado di coinvolgimento.
Un semplice quesito che però apre a una serie di ipotesi che anche solo nell’astratto provocano un terremoto nella famiglia reale. Secondo Andrew Morton, autore che raccolse il racconto di Diana sul suo matrimonio che Carlo, quella attuale potrebbe essere “la più grave crisi nella storia della famiglia reale“. Al centro della discussione, infatti, non c’è solamente la condivisione di informazioni secretate con il finanziere americano, ma anche lo spettro delle violenze sessuali. Solo qualche anno fa, l’ex principe decise di risarcire con 12 milioni di sterline la donna che lo aveva accusato di aver abusato di lei quando aveva solo 17 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il biografo dell’ex principe Andrea: «Non si è pentito del rapporto con Epstein. Re Carlo sapeva tutto». L’assenza di rimorso e il rischio di fugaIl biografo dell’ex principe Andrea rivela che l’ex membro della famiglia reale britannica non si è mai pentito della sua amicizia con Jeffrey Epstein.
“La servitù si rifiuta di servire il principe Andrea dopo le rivelazioni degli Epstein files”: ecco cosa sta succedendo nella tenuta di Re CarloLa tenuta di Sandringham si prepara a un nuovo capitolo.
