Epstein Re Carlo nell’occhio del ciclone | quanto e cosa sapeva degli affari di Andrea?

Il nome di Re Carlo è finito sotto scrutinio dopo che si è scoperto che era a conoscenza di alcuni dettagli sugli affari di Andrea. La causa di questa attenzione deriva dalle conversazioni intercettate tra membri della famiglia reale e alcuni imprenditori coinvolti. Si ipotizza che il sovrano potesse avere un ruolo nel coprire certe operazioni finanziarie. Ora si attendono chiarimenti su quale fosse esattamente il suo grado di coinvolgimento.

