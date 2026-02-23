Epstein nuove accuse contro il principe Andrea | rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubblici
Il principe Andrea si trova al centro di nuove accuse legate ai rimborsi per massaggi e viaggi pagati con fondi pubblici, fatte emergere da recenti indagini. La causa delle contestazioni riguarda presunte irregolarità nell'uso di denaro pubblico, che avrebbero favorito spostamenti e servizi di lusso. Le autorità hanno già avviato verifiche approfondite, mentre l'intera vicenda minaccia di mettere in discussione l'immagine della famiglia reale. La questione rimane aperta e suscita attenzione pubblica.
Il caso Epstein torna a scuotere la monarchia britannica e ad aggravare la posizione dell’ex duca di York. Secondo nuove rivelazioni riportate dalla Bbc, il principe Andrea avrebbe fatto rimborsare ai contribuenti britannici migliaia di sterline per massaggi e decine di migliaia per spese di viaggio giudicate eccessive durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di inviato speciale per il commercio del Regno Unito. Il fratello di Carlo III, già arrestato e poi rilasciato nei giorni scorsi, resta formalmente indagato nell’ambito dell’inchiesta che punta a chiarire natura e profondità dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Panorama.it
Nuove accuse contro Andrea: testimone riferisce pressioni da parte di Epstein per relazioni con l’ex principeUna nuova accusa si aggiunge alla lunga lista contro Andrea, l’ex principe britannico.
