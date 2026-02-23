Epstein nuove accuse contro il principe Andrea | rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubblici

Il principe Andrea si trova al centro di nuove accuse legate ai rimborsi per massaggi e viaggi pagati con fondi pubblici, fatte emergere da recenti indagini. La causa delle contestazioni riguarda presunte irregolarità nell'uso di denaro pubblico, che avrebbero favorito spostamenti e servizi di lusso. Le autorità hanno già avviato verifiche approfondite, mentre l'intera vicenda minaccia di mettere in discussione l'immagine della famiglia reale. La questione rimane aperta e suscita attenzione pubblica.

© Panorama.it - Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea: rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubblici