Epstein arrestato ex ambasciatore Mandelson | altro scandalo investe il Regno Unito

L’ex ambasciatore Mandelson è stato arrestato per sospetti legami con uno scandalo che coinvolge la politica britannica. Le indagini hanno portato alla luce prove di comportamenti discutibili e di collegamenti con personaggi influenti. La notizia ha suscitato scalpore nel Paese, già scosso da altre vicende simili. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi per chiarire il ruolo dell’ex diplomatico. La vicenda si sviluppa in un clima di crescente tensione pubblica.

L’amministrazione Trump non è l’unica a tremare sotto i colpi degli Epstein Files. Nel Regno Unito, la monarchia e il governo si sono trovate a gestire uno scandalo di dimensioni abissali che ha portato prima all’arresto – durato solo 12 ore – dell’ex principe Andrea, fratello di Re Carlo, e oggi a quello di Peter Mandelson. Un nome dai mille significati in Inghilterra. Ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, Mandelson rappresenta uno dei mille volti del Regno Unito dell’era moderna. Il suo arresto si inserisce nell’indagine penale sulle presunte informazioni e i possibili documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

