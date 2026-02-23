Enorme macchina organizzativa 400 volontari di 60 associazioni

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande macchina organizzativa coinvolge 400 volontari di 60 associazioni per gestire l’ostensione di un’arma storica. La presenza di visitatori è prevista in modo massiccio, anche se si tratta di un evento raro. L’attività si svolge ogni giorno, dalle 7.30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 7 nei fine settimana. La gestione di questa operazione richiede uno sforzo coordinato che durerà per tutto il mese.
enorme macchina organizzativa 400 volontari di 60 associazioni
© Lanazione.it - Enorme macchina organizzativa 400 volontari di 60 associazioni

Ostensione, invasione prevista ma raramente vista. E sarà così per un mese, dalle 7.30 nei feriali alle 19; dalle 7 nei fine settimana. Tantissima gente, si parla di 20mila persone nell’arco della sola giornata ieri, per la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco a ottocento anni dalla morte. C’è chi si è messo in fila all’alba per attendere il proprio turno (l’accesso alla Basilica inferiore dove è presente la teca con i resti mortali del Santo è consentito solo su prenotazione) e vivere un’esperienza di fede storica. Un fiume di gente che, secondo il numero di prenotazione, ha atteso il proprio turno prima di giungere nella piazza inferiore di San Francesco dove è allestito il grande tendone bianco per i controlli, prima di accedere al percorso che consente di raggiungere la teca collocata ai piedi dell’altare della chiesa della Basilica inferiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Comune avvia la macchina organizzativa per CarnevaleIl Comune di Cellole si prepara ad organizzare il Carnevale 2026, con l'obiettivo di creare un evento coinvolgente e ricco di tradizione.

Capodanno, in moto la macchina organizzativa per il concerto-evento del 31 dicembre in piazza DuomoIn vista del Capodanno, si intensificano i lavori in piazza Duomo per preparare il palco del concerto del 31 dicembre.

Comme un Juif en France

Video Comme un Juif en France

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Enorme macchina organizzativa 400 volontari di 60 associazioni; Milano-Cortina, la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle Olimpiadi.

Enorme macchina organizzativa 400 volontari di 60 associazioniOstensione, invasione prevista ma raramente vista. E sarà così per un mese, dalle 7.30 nei feriali alle 19; dalle 7 nei fine settimana. Tantissima gente, si parla di 20mila persone nell’arco della ... lanazione.it