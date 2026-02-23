Enna ha attirato l’attenzione con la partecipazione di 20 città a eventi sportivi e culturali. La scelta di coinvolgere molte comunità ha favorito un clima di collaborazione e entusiasmo. Le medaglie assegnate riflettono l’impegno e il talento degli atleti locali e ospiti. La coordinazione tra le diverse amministrazioni ha permesso di organizzare gare e spettacoli senza intoppi. La città si prepara ora a nuove iniziative per consolidare il successo ottenuto.

Il sindaco di Enna, Buonfiglio, ha assegnato un voto trenta e lode sia alle medaglie conquistate che alla gestione impeccabile degli eventi, esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti. La notizia ha risuonato in diverse città della Sicilia, suscitando entusiasmo tra i cittadini e le autorità locali. La sua amministrazione ha saputo organizzare eventi di grande successo, ottenendo riconoscimenti che testimoniano l’eccellenza raggiunta. La soddisfazione del sindaco è un segnale positivo per la comunità, che può guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo. Un modello di eccellenza tra medaglie e organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Caltanissetta ed Enna unite per il rugby: nasce il “Centro Sicilia”, nuovo polo giovanile e ambizione in Serie C.Due città dell’interno Sicilia si uniscono per il rugby.

Brilla l’Albero di San Francesco. Umbria e Abruzzo unite in un sentito messaggio di paceL’Albero di San Francesco a Assisi si illumina, unendo Umbria e Abruzzo in un messaggio di pace e fratellanza.

Il Savoia non brilla ma tiene botta: al "Giraud" con la Nissa finisce 1-1. Un pareggio che sa di sospiro di sollievo e, insieme, di occasione persa. Il big match della 25ª giornata tra Savoia e Ni