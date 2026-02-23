Enel | spinta a investimenti a 53 mld al 2028 dl Bollette già in conto

Enel ha annunciato un piano di investimenti da 53 miliardi di euro entro il 2028, motivato dalla volontà di aumentare la quota di energia rinnovabile prodotta. La decisione deriva dalla crescente domanda di fonti verdi e dal bisogno di ridurre le emissioni di gas serra. La società ha già inserito nel calcolo alcuni fondi derivanti dal decreto Bollette, destinati a sostenere questa transizione energetica. La strategia coinvolge anche la modernizzazione delle reti e nuovi impianti di produzione.

Milano, 23 feb. (askanews) – Enel accelera sugli investimenti, la maggior parte dei quali in rinnovabili. Nel nuovo Piano strategico 2026-28 la società stima di investire 53 miliardi di euro, in aumento di 10 miliardi rispetto al piano precedente, “con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo con focus sulle geografie più dinamiche”, principalmente in Italia, Spagna e Stati Uniti. La società, poi, ha già tenuto conto degli effetti del decreto Bollette fino al 2028, stimati in circa 1,8 miliardi tra aumento dell’Irap del 2% e rimodulazione dei prezzi di vendita dell’energia con lo ‘scorporo’ dei costi per gli Ets. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Enel, investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028Enel ha annunciato investimenti per circa 53 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028, causati dalla volontà di potenziare le reti e le fonti rinnovabili. Enel: Piano strategico 2026-2028 pianifica investimenti per 53 miliardiEnel ha annunciato un piano strategico per il 2026-2028 che prevede investimenti di 53 miliardi di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Spinta su ascolti e investimenti pubblicitari; Enel promette una crescita del dividendo per azione del 6% e maggiori investimenti fino al 2028. ##Enel: spinta a investimenti a 53 mld al 2028, dl Bollette già in contoMilano, 23 feb. (askanews) - Enel accelera sugli investimenti, la maggior parte dei quali in rinnovabili. Nel nuovo Piano strategico 2026-28 ... notizie.tiscali.it Enel accelera: 53 miliardi di investimenti al 2028Enel presenta il piano 2026-2028: 53 miliardi di investimenti, 15 GW di nuove rinnovabili e dividendo a 0,49 euro per azione nel 2025. businesspeople.it Sabato 21 febbraio 2026 – ore 20:45 NEL BLU – Avere tra le mani tanta felicità uno spettacolo di e con Mario Perrotta Teatro Carmelo Bene, Campi Salentina C’è stato un momento in cui l’Italia sembrava felice. A incarnare quell’energia, quella spinta ver - facebook.com facebook