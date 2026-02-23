Emozioni e ribaltamenti nella 20ª giornata UISP | chi sale chi scende

La partita tra due squadre locali ha suscitato grande entusiasmo, dopo un risultato inatteso che ha ribaltato le posizioni in classifica. La vittoria è arrivata grazie a un gol decisivo nei minuti finali, trasformando una situazione di svantaggio in una vittoria importante. I tifosi hanno riempito gli spalti, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La giornata ha mostrato come ogni incontro possa cambiare le sorti del campionato.

La 20ª giornata del campionato UISP Massa-Carrara ha regalato emozioni, ribaltamenti di classifica e conferme di leadership, ridisegnando gli equilibri in vista della fase finale. Nel Gruppo 1, l’Amatori per Lucio ha consolidato la sua posizione di vertice con una vittoria netta sull’Real Chiappa, portando a tre punti il vantaggio sul Sarzana Calcio, fermato sul pareggio dal PugliolaBellavista. Lo Sporting Bacco ha approfittato dello scontro diretto contro il Virgoletta, vincendo 2-0 e raggiungendo il terzo posto. Nel Gruppo 2, l’Aston Uella Carrara ha continuato la sua marcia vincente, battendo l’Intercomunale Beverino e allungando a cinque punti sul Riomaior Bar O’Netto e sui Rangers Soliera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

