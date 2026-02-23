Emma Puato 17 anni conquista bronzo e stupisce la ginnastica
Emma Puato, 17 anni, ha ottenuto un bronzo alla World Cup di Cottbus, in Germania, sorprendendo con la sua esibizione. La ginnasta triestina ha dimostrato grande talento e precisione durante la gara, attirando l’attenzione di allenatori e appassionati. La sua performance ha rappresentato un passo importante nella sua carriera e ha portato nuova energia alla squadra italiana. La giovane si prepara ora a nuove sfide in vista delle prossime competizioni.
Emma Puato, il bronzo che illumina il futuro della ginnastica italiana. Una diciassettenne triestina ha conquistato il bronzo al corpo durante la World Cup di Cottbus, in Germania. Emma Puato, atleta dell’Artistica ’81 Trieste, ha stupito tutti con un esercizio impeccabile, migliorando il suo punteggio di due decimi rispetto alle qualificazioni. Questo successo rappresenta non solo un traguardo personale, ma un segnale importante per la ginnastica artistica italiana. Il prossimo appuntamento per Emma e le sue compagne di squadra sarà la prima gara della serie A1A a Modena, il 27 e 28 febbraio. La palestra di Cottbus ha brillare una nuova stella del panorama ginnastico internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bronzo mondiale per la ginnasta Emma Puato: sodisfazione per l'Artistica 81 TriesteEmma Puato, ginnasta dell'Artistica ’81 Trieste, ha vinto il bronzo al corpo libero alla World Cup di Cottbus, in Germania, grazie a una prestazione precisa e sicura.
World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlightsFederici e Puato conquistano il bronzo nella finale di specialità a Cottbus, portando l’Italia in primo piano nella ginnastica artistica.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Artistica, World Cup 2026: doppio bronzo per l'Italia nella seconda giornata di finali di specialità; La triestina Emma Puato conquista il bronzo mondiale: capolavoro al corpo libero alla World Cup; World Cup Cottbus 2026: l’Italia centra quattro finali; La triestina Emma Puato conquista il bronzo mondiale: capolavoro al corpo libero alla World Cup.
Bronzo mondiale per la ginnasta Emma Puato: sodisfazione per l'Artistica 81 TriesteL'atleta, classe 2009, ha conquistato la medaglia al corpo libero alla World Cup di Cottbus. Prossimo appuntamento, la prima gara della serie A1A ... triesteprima.it
A soli 17 anni, Emma Puato della Ginnastica Artistica Ottantuno Trieste vola sul podio della World Cup di Cottbus conquistando il bronzo al corpo libero. Lavoro, sacrifici e tanta determinazione l'hanno portata fin qui, supportata da una società storica che conti - facebook.com facebook
La Nazionale di ginnastica artistica ancora a segno! A Cottbus, Germania, nell'ultima giornata di finali Ares Federici è terzo al volteggio. Sul gradino più basso del podio anche Emma Puato! Leggi qui bit.ly/4qP3IMa @Federginnastica x.com