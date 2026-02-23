Emma Puato 17 anni conquista bronzo e stupisce la ginnastica

Emma Puato, 17 anni, ha ottenuto un bronzo alla World Cup di Cottbus, in Germania, sorprendendo con la sua esibizione. La ginnasta triestina ha dimostrato grande talento e precisione durante la gara, attirando l’attenzione di allenatori e appassionati. La sua performance ha rappresentato un passo importante nella sua carriera e ha portato nuova energia alla squadra italiana. La giovane si prepara ora a nuove sfide in vista delle prossime competizioni.