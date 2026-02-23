Emilia-Romagna | il mare avanza 15 km di costa a rischio collasso

L’erosione della costa emiliano-romagnola è causata dall’innalzamento del livello del mare, che ha portato alla perdita di circa 15 km di tratto costiero. Le onde hanno eroso le dune e le infrastrutture turistiche, mettendo a rischio molte attività locali. Le mareggiate frequenti contribuiscono alla situazione critica, spingendo gli esperti a chiedere interventi urgenti. La situazione si fa sempre più preoccupante per le comunità che vivono e lavorano lungo quella fascia di terra.

La costa emiliano-romagnola sta scomparendo sotto l'avanzata del mare, e l'allarme lanciato da Legacoop Romagna suona come un grido d'allarme per l'intera economia regionale. L'erosione costiera, fenomeno strutturale che minaccia turismo e ambienti naturali, richiede interventi urgenti e una pianificazione integrata. La richiesta di un tavolo regionale diventa cruciale per affrontare una crisi che, se trascurata, potrebbe avere conseguenze devastanti. L'allerta gialla diramata da Arpae Emilia-Romagna e Protezione Civile ha acceso i riflettori su un problema che da anni danneggia il litorale. Non si tratta solo di spiagge che si restringono, ma di un'invasione del mare che minaccia abitati, aree agricole e ambienti naturali.