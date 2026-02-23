Emergenza maltempo in Sicilia il Presidente Mattarella visita Niscemi – Il video

Il forte maltempo ha provocato una frana a Niscemi, portando il presidente Mattarella a visitare la zona per verificare i danni. La piena dei fiumi e le alluvioni hanno allertato le autorità locali, che cercano di mettere in sicurezza le aree più colpite. La visita si concentra sulla valutazione degli interventi di emergenza e sulla situazione delle famiglie sfollate. Restano ancora molte criticità da gestire nel territorio.

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 23 febbraio 2026 Il presidente Sergio Mattarella ha visitato Niscemi, colpita dalla frana e dall'emergenza maltempo delle scorse settimane. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev