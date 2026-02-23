Elicottero di emergenza salva famiglie dall’alluvione ma cade e si schianta | 15 morti tra cui 7 bimbi in Perù

Un elicottero di emergenza si schianta durante un tentativo di salvataggio in Perù, causando la morte di 15 persone, tra cui sette bambini. La causa dell’incidente sembra essere stata un’improvvisa perdita di controllo durante un’operazione in una zona allagata. L’elicottero aveva appena recuperato alcune famiglie dalle acque alte, ma è caduto poco dopo, provocando una tragedia che ha lasciato molte famiglie senza parole. La scena si è svolta in un’area colpita da intense piogge.

La tragedia ha causato la morte di tutti e 15 gli occupanti dell’elicottero tra cui 4 membri dell’equipaggio e sette minori, compreso un bambino di tre anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Elicottero si schianta durante soccorso agli scalatori sul Kilimangiaro: 5 morti tra cui due turisti Leggi anche: Elicottero si schianta sul Kilimangiaro, tra i 5 morti anche due turisti Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino; Elicotteri in azione sul Monte Maddalena. Nessuna emergenza, ma prevenzione: si rimuovono 400 metri cubi di legname; L'aereo con gli organi da trapiantare ha un guasto, a Caselle Torinese interviene l'elisoccorso per il piano d'emergenza; Precipita per 20 metri dal sentiero a picco sul mare: i cespugli attutiscono l’impatto e si salva. Soccorso notturno sulla Maiella: elicottero partito da Pratica di Mare salva quattro escursionistiLATINA – Intervento notturno dell’Aeronautica Militare sul massiccio della Maiella. Un elicottero HH-139B dell’85° Centro S.A.R., decollato dalla base di Pratica di Mare, ha recuperato quattro giovani ... radioluna.it Quattro escursionisti in difficoltà salvati con l'elicottero dai Vigili del fuocoQuattro escursionisti in difficoltà sul monte Crepacuore in località Campocatino, la stazione sciistica nel territorio del Comune di Guarcino, in provincia di Frosinone, sono stati salvati e recuperat ... rainews.it Sky tg24. . La premier ha sorvolato le zone colpite con un elicottero, accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano e ha quindi fatto un punto in Comune sull'emergenza - facebook.com facebook L’elicottero SH-90, imbarcato a bordo del Cacciatorpediniere Lanciamissili #AndreaDoria, impegnato in Nord Europa nell’ambito del deployment del Littoral Expeditionary Group ( #LEG), si addestra all’esecuzione delle procedure legate all’evacuazione medi x.com