Elia Villotti trionfa a Busto Arsizio | podio e record in 63,73 secondi

Elia Villotti ha scritto un'altra pagina importante nella sua carriera equestre, conquistando il terzo posto nella categoria 140 a tempo durante la competizione internazionale di salto ad ostacoli a Busto Arsizio. In sella a Stalanda, il giovane cavaliere italiano ha fermato il cronometro a 63,73 secondi, dimostrando una perfetta sintonia con il suo cavallo e una preparazione impeccabile. Questo risultato arriva dopo la sua brillante performance nella categoria 135, dove ha chiuso con zero penalità, consolidando la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del panorama equestre italiano.