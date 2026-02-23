Elezioni Rsu nell' azienda Webhelp-Concentrix è il primo voto dei lavoratori

Il voto dei lavoratori di Webhelp-Concentrix a Pescara è stato causato dalla necessità di rinnovare la rappresentanza sindacale. Circa 400 dipendenti dell’azienda, attiva nel settore del customer service dal 2018, hanno scelto di partecipare alle prime elezioni Rsu. Le urne si sono aperte mercoledì 25 e si sono chiuse giovedì 26 febbraio, offrendo ai dipendenti l’opportunità di esprimere le proprie preferenze. La consultazione coinvolge tutti i reparti dell’azienda.

Appuntamento con le elezioni sindacali alla Webhelp-Concentrix di Pescara. Nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio circa 400 lavoratrici e lavoratori dell’azienda, attiva sul territorio dal 2018 nel settore del Crm-Bpo (Customer Relationship Management - Business Process Outsourcing), saranno chiamati a eleggere per la prima volta la propria rappresentanza sindacale unitaria (Rsu). Il voto si svolgerà esclusivamente in presenza: non è stata infatti accolta la proposta di ricorrere alla modalità telematica. «Siamo convinti che vincerà la democrazia e che, partecipando al voto, anche le lavoratrici e i lavoratori di Webhelp-Concentrix potranno finalmente eleggere la loro rappresentanza sindacale interna all’azienda», afferma Guido Cupido, segretario della Slc Cgil Abruzzo Molise, che parla di «un appuntamento storico» per i dipendenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Lavoratori al voto per le Rsu: "Filctem Cgil è maggioranza"

Leggi anche: Elezioni Rsu alla Honda di Atessa: la Uilm è il primo sindacato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Uilm si conferma prima organizzazione alla CMS di Salerno; Elezioni Rsu, grande affermazione per la Fsur-Cisl; RSU FIOCCHI MUNIZIONI, LA FIM CISL MBL SI RICONFERMA NELLE ELEZIONI; Asp del Forlivese, la Fp Cgil pronta al confronto: Servono risposte immediate.

Elezioni RSU al Salumificio Fratelli Beretta di Medolago: Flai CGIL cresce e conquista un delegato in più Si sono svolte il 19 febbraio 2026 nello stabilimento di Medolago del Salumificio Fratelli Beretta le elezioni per il rinnovo della RSU. Su 276 lavoratrici e la - facebook.com facebook

Elezioni rsu punti vendita #UnicoopFirenze, la #Filcams #Cgil ottiene 9 delegati su 10: "Grandissimo risultato" #Livorno #Collesalvetti x.com