Elezioni il Pd Abruzzo lancia Tutte e tutti a Pescara a sostegno di Carlo Costantini

Il Partito Democratico in Abruzzo ha organizzato una grande manifestazione a Pescara il 28 febbraio per sostenere Carlo Costantini, in vista delle elezioni dell’8 e 9 marzo. La protesta nasce dal desiderio di coinvolgere più cittadini possibili e di mostrare il forte impegno del partito locale. Centinaia di persone hanno partecipato, portando striscioni e slogan per sostenere il candidato. La mobilitazione si è conclusa con un corteo lungo le vie principali della città.

La mobilitazione regionale a sostegno di Carlo Costantini e dei candidati e candidate. Il segretario Marinelli: “I segnali sono buoni, dobbiamo puntare al ballottaggio” Grande mobilitazione quella di sabato 28 febbraio che il Partito Democratico Abruzzo promuove in vista del voto dell’8 e 9 marzo. “Tutte e tutti a Pescara” è una grande mobilitazione della comunità democratica abruzzese a sostegno della candidatura a sindaco di Carlo Costantini e di tutte le candidate e i candidati impegnati nella campagna elettorale. L’appuntamento è per sabato 28 febbraio, alle ore 15:30, in piazza 4 Novembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Carlo Costantini all'evento del Patto per l'Abruzzo: "Vogliamo ragionare di futuro, serve una visione per Pescara"Carlo Costantini ha partecipato all’evento del Patto per l’Abruzzo, motivato dalla necessità di definire un progetto concreto per Pescara.

