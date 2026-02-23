Elezioni altri giorni di tempo per il candidato del centrosinistra | il nome della Floridia esce di scena

Il centrodestra ha deciso di rimandare la scelta del candidato sindaco, rinviando la riunione prevista per oggi a giovedì. La causa è il tentativo di trovare un’intesa tra le diverse forze politiche coinvolte. La discussione si concentra sulla ricerca di un nome condiviso, mentre il candidato del centrosinistra mantiene ancora qualche giorno di tempo. La situazione resta in evoluzione mentre si avvicina la scadenza per le candidature.

La cinquestelle e presidente della commissione vigilanza Rai resterà ai suoi incarichi romani. Giovedì, forse, la riunione decisiva Il centrosinistra si prende altri giorni di tempo per decidere il candidato sindaco. E' stata rinviata a giovedì, era in programma oggi, la riunione tra i gruppi politici per giungere a una sintesi tra i nomi in campo. Fuori quello di Barbara Floridia, presidente della commissione vigilanza Rai e parlamentare Cinquestelle, che negli ultimi giorni veniva dato come un'ipotesi forte e molto gradita alla coalizione. Dal movimento dell'ex premier Conte sarebbe giunto un veto sulla possibilità che l'ex sottosegretaria alla Scuola si rendesse disponibile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Elezioni, è attesa per l'incontro tra il centrosinistra e i movimenti No Ponte: il candidato non ha ancora un voltoI movimenti No Ponte hanno incontrato i rappresentanti del centrosinistra a causa delle tensioni sul candidato sindaco, ancora senza volto definito.

Elezioni 2026: la coalizione di centrosinistra al lavoro per la scelta del nome, il sindaco Ferrara ha un ruolo di garanteNella serata di venerdì 19 dicembre, si è riunito il tavolo della coalizione di centrosinistra e delle forze civiche, progressiste, moderate e riformiste, per proseguire il confronto in vista delle elezioni amministrative del 2026.

