Elettra Lamborghini inciampa sul carpet di Sanremo 26 poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival | il video

Elettra Lamborghini ha rischiato di cadere sul tappeto rosso di Sanremo 2026 a causa di un dettaglio poco attento. La cantante ha perso temporaneamente l’equilibrio mentre camminava verso il palco, creando un momento imprevisto davanti alle telecamere. Dopo l’incidente, ha deciso di condividere un video divertente con le sue fan, facendo un regalo alle conduttrici del PrimaFestival. La scena ha suscitato sorrisi tra il pubblico presente.

Elettra Lamborghini si è già fatta notare durante il green carpet del Festival di Sanremo 2026: prima di sfilare, come hanno fatto gli altri artisti in gara, la cantante è inciampata e ha rischiato di cadere. Senza perdere il sorriso, si è fermata poi a dare un fiore a ciascuna delle conduttrici del PrimaFestival. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elettra Lamborghini fa l’aerosol sul tapis roulant: a cosa serve il trattamento per prepararsi a SanremoElettra Lamborghini si sta sottoponendo a un trattamento che combina aerosolterapia e esercizio sul tapis roulant, in vista di Sanremo 2026.

Leggi anche: Il video 'in incognito' di Elettra Lamborghini: "Vamos a Sanremo"

Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi; FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus.

Sanremo, perché Elettra Lamborghini fa l’aerosol sul tapis roulant?Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2026 e per i Big in gara la preparazione non riguarda solo la musica. Tra chi ha già iniziato a lavorare in modo mirato c’è Elettra Lamborghini, pronta a ... 105.net

Elettra Lamborghini: Inevitabili i pregiudizi sul mio cognomeDalla paura di scendere le scale dell’Ariston ai pregiudizi sul cognome: Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo punta su maturità e dance anni Settanta con Voilà ... 105.net

Spettacolo - I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all’evento con stile. A cosa serve la maschera viso “di plastica” usata da Arisa ed Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a #Sanremo, in attesa del via al #Festival, tra Laura #Pausini e Elettra #Lamborghini, "accerchiate" da telecamere e fan. #Sanremo2026 x.com