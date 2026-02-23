Ci sono momenti in cui, ascoltando una traccia, si capisce che dietro non c’è solo produzione, ma intenzione. È una sensazione sottile, quasi fisica: qualcosa che tiene insieme tutto, che non è solo melodia, non è solo beat, ma è una direzione. EL CAPITXN appartiene a quella categoria rarissima di autori che non si limitano a costruire un brano — lo orientano. Jang Yijeong viene da dentro il sistema. Idol prima, nei History, in un’epoca in cui l’idol system coreano era ancora rigidamente compartimentato. Ha vissuto la pressione, il palco, la ripetizione ossessiva delle prove, la vulnerabilità della voce sotto le luci. 🔗 Leggi su Panorama.it

Argomenti discussi: EL CAPITXN: dialogo con la mente che costruisce il suono del K-pop.

Dal tour solista WHO KILLED EL al dialogo con Agust D, EL CAPITXN si racconta tra struttura, disciplina e responsabilità x.com