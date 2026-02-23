Ekipe Orizzonte le rossazzurre salutano la Champions League
L’Ekipe Orizzonte perde contro Matarò in una partita di Champions League, a causa di una rimonta delle avversarie negli ultimi secondi. Le rossazzurre hanno combattuto fino alla fine, ma le catalane hanno conquistato la vittoria con un gol decisivo nel finale. La sfida si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande intensità. La squadra italiana conclude la competizione con una sconfitta difficile da digerire.
C’è sicuramente tanto rammarico per la formazione catanese, protagonista di una rimonta coraggiosa contro Matarò nella fase centrale della sfida giocata alla piscina di Nesima Il big-match di Champions League di pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Matarò va alle catalane, che riescono ad avere la meglio sulle rossazzurre solo in rimonta negli ultimi secondi della partita. Bronte Halligan è stata la miglior marcatrice dell’Ekipe Orizzonte con 5 gol, mentre Chiara Tabani è andata a segno 2 volte. Una rete a testa per Giulia Viacava, Morena Leone, Gaia Gagliardi e Vivian Sevenich, quest’ultima al rientro dopo il lungo stop per infortunio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ekipe Orizzonte, Champions League amara: Sabadell vince 11-8L'incontro di Champions League femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte si conclude con una vittoria delle spagnole per 11-8.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ekipe Orizzonte, le rossazzurre salutano la Champions League; Ekipe Orizzonte cede in rimonta 12-11 contro il Matarò nella Champions League di pallanuoto femminile.
Champions League femminile, sconfitta indolore per la SIS. Eliminate Rapallo ed Ekipe OrizzonteSi conclude con il bilancio negativo di tre sconfitte in altrettante uscite la quinta giornata dello Stage Group di Champions League di pallanuoto ... oasport.it
Pallanuoto femminile: Champions League, Ekipe Orizzonte-Matarò 11-12Il big-match di Champions League di pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Matarò va alle catalane, che riescono ad avere la meglio sulle rossazzurre solo in rimonta negli ultimi secondi della par ... napolimagazine.com
Domani alle 17:00 big-match di #ChampionsLeague tra Ekipe Orizzonte e Matarò Vi aspettiamo sugli spalti della piscina di Nesima, per sostenere insieme le nostre ragazze INGRESSO GRATUITO Il comunicato pre-partita https://ek - facebook.com facebook