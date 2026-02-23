Ekipe Orizzonte le rossazzurre salutano la Champions League

L’Ekipe Orizzonte perde contro Matarò in una partita di Champions League, a causa di una rimonta delle avversarie negli ultimi secondi. Le rossazzurre hanno combattuto fino alla fine, ma le catalane hanno conquistato la vittoria con un gol decisivo nel finale. La sfida si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande intensità. La squadra italiana conclude la competizione con una sconfitta difficile da digerire.