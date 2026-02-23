Edilizia il Consiglio di Stato ribadisce | l’ante ’67 va provato

Il Consiglio di Stato ha confermato che le costruzioni realizzate prima del 1967 non sono automaticamente legittime. La decisione deriva dalla necessità di presentare prove documentali precise, senza le quali si rischia la demolizione. Questa regola riguarda anche le case costruite senza permesso, che devono dimostrare l’antichità tramite documentazione ufficiale. La sentenza chiarisce un punto chiave per chi possiede edifici storici senza certificazioni.

La sentenza 12702026 del Consiglio di Stato chiarisce che l’ante ’67 non sana gli abusi: serve prova documentale certa, altrimenti scatta la demolizione. L’“ante ’67” non è una scorciatoia per evitare la demolizione. Lo ribadisce con chiarezza il Consiglio di Stato con la sentenza n. 12702026: l’onere di dimostrare che un immobile sia stato realizzato prima dell’estensione generalizzata dell’obbligo di licenza edilizia grava interamente sul proprietario, senza limiti temporali. Il riferimento è alla Legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha esteso il titolo edilizio a tutto il territorio comunale. Ma essere “ante 1967” non significa automaticamente essere legittimi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

"Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli", intervista a Federico Cesari: "Pascoli è stato un ecologista ante litteram, invitava l'uomo a riconnettersi con la natura"

L'eletrodotto va avanti, la Tomasucci perde anche davanti al Consiglio di Stato

