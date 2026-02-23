Eddie Brock a Sanremo 2026 | Arrivo al Festival un fallimento alla volta Eurovision? Non andrei | per me sarebbe un passo troppo grande e la Palestina merita attenzione

Eddie Brock ha annunciato la sua presenza a Sanremo 2026, spiegando che il suo obiettivo è affrontare ogni sfida un passo alla volta. La causa principale della sua partecipazione è la volontà di crescere artisticamente e di mettersi alla prova davanti a un pubblico più ampio. Brock ha anche chiarito che non sarebbe interessato a partecipare all’Eurovision, ritenendo che sarebbe un passo troppo grande per lui, e ha espresso attenzione per la situazione in Palestina.

Mettiamola così: Eddie Brock – che di nome fa Edoardo Iaschi, classe 1997, da Roma – dalla sua non ha il baffo dirompente del vincitore dello scorso anno, con tutto ciò che ne consegue, ma una faccia qualunque da non sottovalutare, da ragazzo qualsiasi catapultato nel Paese dei Balocchi. E se fosse la chiave? «Non sono Fedez», scherza, «non ho la sua confidenza con le telecamere e la tv». Figurarsi, Avvolti parla «di quelle persone che s’approfittano dei deboli, in amore come altrove», l’ha scritta pensando alle vicende di una sua cara amica. «Mi capita spesso», ammette, «di omettere l’autobiografia: non ho una vita granché movimentata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Festival di Sanremo 2026, Eddie Brock debutta a Sanremo con “Avvoltoi”: “Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision. Essere scartato ai provini per Amici e X-Factor mi ha insegnato a crescere”Eddie Brock ha debuttato a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, causando sorpresa tra il pubblico.

Sanremo 2026, Eddie Brock: "Eurovision? Non è il momento né professionale né umano"Eddie Brock, cantante in gara a Sanremo 2026, spiega perché non pensa di partecipare all’Eurovision.

Eddie Brock a Sanremo 2026, il cantautore romano: dalla reception all'Ariston

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone; Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significato; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Eddie Brock svela la sua squadra al FantaSanremo: Io capitano perché megalomane.

Eddie Brock: Big a Sanremo solo grazie a Non è mica te? È vero. Il lavoro l’ho cambiato, oggi faccio musicaEddie Brock fa il suo esordio al Festival di Sanremo con la canzone Avvoltoi. Il cantautore romano arriva tra i Big del Festival grazie al successo di Non è mica te: Dicono che sono andato a Sanr ... fanpage.it

Eddie Brock porta a Sanremo 2026 l’intensità del suo rock con la travolgente AvvoltoiDopo il fenomenale successo social della sua Non è mica te, il cantautore romano è pronta a conquistare anche il grande pubblico con la sua Avvoltoi ... iodonna.it

SuperGuidaTV. Coldplay · A Sky Full of Stars. I cantanti del Festival sfilano per il primo evento di Sanremo Si parte Da Serena Brancale a Enrico Nigiotti, da LDA e Aka7even a Eddie Brock, da Ditonellapiaga a Francesco Renga, ecco gli artisti presenti all' - facebook.com facebook

Dai B&B al palco dell’Ariston: @nicdedevitiis ha trascorso due giorni con Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, ed era al suo fianco nel momento in cui ha scoperto che parteciperà al Festival di Sanremo #LeIene x.com