Ecco chi ha salvato la vita ad Angelina Mango durante la malattia | la confessione è struggente

Angelina Mango ha rivelato che la sua vita è stata salvata grazie all'intervento di un medico durante una grave malattia. La cantante ha raccontato di aver affrontato momenti difficili e di aver ricevuto cure tempestive che le hanno permesso di riprendersi. La sua testimonianza è emozionante e mette in luce l'importanza dell’assistenza medica in situazioni critiche. Angelina ha deciso di condividere questa esperienza per ringraziare chi l’ha aiutata in quel periodo.

Dopo un lungo silenzio durato un anno e mezzo, Angelina Mango è tornata sotto i riflettori con una consapevolezza nuova. Il debutto del tour Nina nei teatri al PalaUnical di Mantova non è stato soltanto un concerto, ma il racconto a cuore aperto di un periodo complesso, segnato da fragilità e scelte difficili. Sul palco, tra applausi e lacrime, la cantante ha ripercorso il cammino che l’ha riportata alla musica, svelando anche il nome della persona che le è stata accanto nel momento più delicato. Angelina Mango: ecco chi l’ha salvata nel momento più buio della sua vita. Visibilmente emozionata fin dalle prime battute dello spettacolo, l’artista ha voluto ringraziare il pubblico con parole sincere: « Non ho chiesto niente ma mi è arrivato tantissimo, grazie », ha detto, aggiungendo: « Non vedo l’ora di vedere il futuro, ma il presente mi piace, grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Angelina Mango torna in concerto, la dedica commovente alla manager Marta Donà: “Mi ha salvato la vita” – VideoAngelina Mango riprende il palco dopo un lungo periodo di pausa dovuto a problemi di salute.

Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso: “Marta mi ha salvato la vita” – VIDEOAngelina Mango si commuove sul palco e rivela che Marta le ha salvato la vita, a causa di un momento difficile vissuto recentemente.

