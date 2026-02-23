E45 bloccata | ritardi record Mazzanti sfida Anas per soluzioni

Il traffico sulla E45 si ferma per un cantiere che ha causato ritardi record, creando disagi ai pendolari. La situazione si aggrava a Montebello, dove le auto si accumulano e le tempistiche di ripresa sono ancora incerte. Mazzanti, responsabile locale, chiede all’Anas spiegazioni chiare sulle nuove date di riapertura. La strada rimane chiusa da settimane, lasciando molti senza alternative percorribili. La questione rimane irrisolta e le ripercussioni si fanno sentire.

E45 a Montebello: ritardi e disagi, Mazzanti chiede ad Anas chiarezza sulle nuove tempistiche La E45, arteria vitale per Perugia e l'Umbria, è bloccata in un limbo di ritardi e disagi. I lavori iniziati il 13 ottobre 2025 a Montebello, con scadenza prevista per il 31 gennaio 2026, non sono ancora completati. Il consigliere comunale Lorenzo Mazzanti, di Pensa Perugia, ha sollevato la questione chiedendo ad Anas un aggiornamento sulle nuove tempistiche e misure per ridurre i disagi. La situazione sta pesando su pendolari, lavoratori, studenti e imprese, con restringimenti di carreggiata e limitazioni al traffico che trasformano il tragitto in un percorso a ostacoli. E45, lavori in ritardo a Montebello. Mazzanti: "Chiediamo ad Anas aggiornamento sulle nuove tempistiche"Il ritardo nei lavori sulla strada E45 a Montebello deriva da problemi tecnici imprevisti.