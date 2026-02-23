È un’Atalanta arrembante e da Champions Finalmente un Samardzic deciso e convinto

Samardzic ha segnato il gol decisivo che ha permesso all’Atalanta di ribaltare il risultato contro il Napoli. La causa è stata la sua prestazione più intensa e determinata nel secondo tempo, che ha portato i bergamaschi a conquistare tre punti fondamentali. L’attaccante ha mostrato maggiore convinzione e si è inserito con sicurezza nelle azioni offensive. La squadra ora guarda alla prossima sfida con maggiore fiducia.