È un’Atalanta arrembante e da Champions Finalmente un Samardzic deciso e convinto
Samardzic ha segnato il gol decisivo che ha permesso all’Atalanta di ribaltare il risultato contro il Napoli. La causa è stata la sua prestazione più intensa e determinata nel secondo tempo, che ha portato i bergamaschi a conquistare tre punti fondamentali. L’attaccante ha mostrato maggiore convinzione e si è inserito con sicurezza nelle azioni offensive. La squadra ora guarda alla prossima sfida con maggiore fiducia.
Grazie ad un secondo tempo arrembante, l' Atalanta ribalta il gol del Napoli e supera i partenopei per 2-1. Pubblico delle grandi occasioni per una sfida sentitissima. Molto bello il settore ospiti con tanti giovani calciatori presenti stante il divieto di trasferta per i tifosi azzurri. Palladino tiene fuori Ederson non al meglio, dentro l'eterno Pasalic. La partita è tiratissima, tra due squadre che vogliono entrambe i 3 punti. Nel primo tempo grande equilibrio all'inizio, poi alla prima occasione il Napoli passa con Beukema che colpisce di testa da solo. La Dea è costretta a cambiare i suoi piani tattici e prova a reagire attaccando, ma lasciando inevitabilmente anche gli spazi agli avversari per il contropiede.
Arriva il Napoli, l’Atalanta chiede a Samardzic un pomeriggio da numero 10L’Atalanta chiede a Samardzic un pomeriggio da regista offensivo.
Atalanta, Samardzic piace alla Lazio. Sostituto top in Serie ALazio e Atalanta si contendono Lazar Samardzic, centrocampista serbo di grande talento.
Napoli, per Conte è sfida emergenza con l’Atalanta: all’attacco con Hojlund e AlissonMcTominay resta a casa, indisponibili sei big. Juan Jesus in difesa, Mazzocchi titolare. In avanti il brasilianoe il danese (ex della gara) ... napoli.repubblica.it
Beukema illude il Napoli, l'Atalanta rimonta e vince. Lotta Champions più aperta che mai, ora c'è anche la DeaAzzurri arrabbiati per lo 0-2 annullato a inizio ripresa per un presunto fallo di Hojlund su Hien ... msn.com
