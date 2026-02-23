E’ un Santoro formato gladiatore De Luca è poco pericoloso

Santoro si mostra come un vero gladiatore in campo, reagendo con grinta alle sfide del match. La sua presenza fisica e determinazione sono evidenti, mentre De Luca fatica a trovare spazio nel gioco avversario. Chichizola si distingue con una parata decisiva sul penalty di Gabrielloni, che cambia l’inerzia della partita. L’incontro si prospetta combattuto, con entrambe le squadre pronte a lottare fino all’ultimo minuto.

CHICHIZOLA 8 La parata sul penalty di Gabrielloni ha un peso specifico enorme e vale da sola il voto. Dopo un primo tempo da quasi spettatore, il portiere argentino nella ripresa si deve sporcare i guantoni in più di una occasione, vedi il corner maligno di Maistro. Il gol di Mosti scaturisce da un gran tiro. TONOLI 7 Suo il cross per il gol di Zanimacchia, a seguire la solita prestazione di spessore fino all’assurdo rigore concesso da Ayroldi (ma il Var?.) che genera il secondo giallo che acuisce l’ingiustizia subita. DELLAVALLE 6,5 Dalle sue parti si alternano Okoro e Gabrielloni. In qualche occasione fatica un attimo, ma non perde mai lucidità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Demolizione Palatulimieri, Dante Santoro: "Amministrazione Napoli/De luca nemica dello sport"L’annuncio della demolizione del Palatulimieri solleva preoccupazioni sulla tutela dello sport a Salerno.

Comune, Santoro (Lega): "Il duo De Luca/Napoli fa perdere la rottamazione sui tributi locali ai salernitani"Dante Santoro, ex consigliere comunale di Salerno, torna a parlare dopo la decadenza dell’amministrazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Desiria: un chick-lit di Elena Genero Santoro; La palude di tv e social: Meloni e il metodo Casaleggio; Tembe salva la Nocerina, finisce 1-1 col Budoni; Il GG Team Wear Benevento 5 si aggiudica il big match contro il Sulmona.

Il laboratorio Il Punto presenta un nuovo formato di biglietto che nasce dal Caviardage: parole “prese in prestito” dai libri, linee che cancellano e allo stesso tempo creano. Ogni biglietto è unico, come il pensiero che vuoi regalare. Disponibile nel nostro negozi - facebook.com facebook