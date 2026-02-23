È tornata la vera Dea Atalanta rimonta continua Solo rabbia per il Napoli

Atalanta ha vinto 2-1 contro il Napoli grazie a una rimonta decisiva, causando la delusione dei partenopei. La squadra bergamasca ha mostrato determinazione, recuperando lo svantaggio iniziale e portando a casa i tre punti. La sconfitta rappresenta il sesto ko esterno per il Napoli, che ancora fatica a trovare continuità lontano dal Maradona. Il match si è acceso soprattutto nel secondo tempo, quando l’Atalanta ha preso il comando.

L’ Atalanta riapre la corsa Champions battendo in rimonta 2-1 il Napoli che incassa la sesta sconfitta stagionale in trasferta, confermandosi troppo fragile lontano dal Maradona, e mastica amaro per alcune decisioni arbitrali. Partita rovente in campo e nel dopo gara. Tre punti pesantissimi sotto gli occhi di Sofia Goggia e Rino Gattuso in tribuna per un’Atalanta che nel 2026 sta viaggiando a 23 punti in nove partite, sette vinte e due pareggiate, seconda solo alla capolista Inter. Dea che ha riagganciato il sesto posto a 45 punti e ora è a soli cinque punti anche dallo stesso Napoli. Che a fine gara ha protestato per l’arbitraggio, mandando in conferenza stampa il ds Giovanni Manna per farsi sentire per due fischi a ridosso dell’intervallo, quando i partenepei erano in vantaggio 1-0, che hanno cambiato il corso della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta-Napoli 2-1, la Dea vince in rimonta. Storie tese tra Hojlund e HienL’Atalanta ha battuto il Napoli 2-1 grazie a una rimonta decisa nel secondo tempo.

Atalanta al tappeto: il Borussia Dortmund gela la Dea. Rimonta PSGL’Atalanta perde 2-0 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, una sconfitta che mette a rischio la qualificazione in Champions League.

NAPOLI - ATALANTA CON LA CONVINCENTE VITTORIA PARTENOPEA! IL NAPOLI É TORNATO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È tornata la vera Dole? Solo il derby di Pesaro potrà dare la risposta; Orazio Schillaci: La vera sfida della sanità è prevenire, non solo curare; Alysa Liu, la sua tinta labbra da medaglia d'oro è di Rare Beauty; Laura Saccomani, la regina del volley bresciano: Laureata, ora l'Olimpiade, dopo scudetto e nazionale, nel lavoro ho la mia medaglia.

È tornata la vera Dea. Atalanta, rimonta continua. Solo rabbia per il NapoliL’Atalanta riapre la corsa Champions battendo in rimonta 2-1 il Napoli che incassa la sesta sconfitta stagionale in trasferta, confermandosi troppo fragile lontano dal Maradona, e mastica amaro per ... sport.quotidiano.net

L’Atalanta supera il Napoli alla New Balance Arena, con qualche dubbio arbitrale ma dimostrando di esser tornata e di poter arrivare tra i primi quattro posti. La Dea ha ribaltato il gol di Beukema con altri due colpi di testa, prima Pasalic e poi Samardzic. Clicca - facebook.com facebook