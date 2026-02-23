E se esistesse una macchina che trasforma le vecchie fotografie in profumi unici? Esiste E si chiama The Anemoia Device

Il progetto nasce dalla volontà di un inventore di creare una macchina capace di trasformare vecchie fotografie in profumi. La causa è la passione per i ricordi e i sensi, che si uniscono in un dispositivo chiamato The Anemoia Device. Questo strumento utilizza tecnologie avanzate per catturare l’essenza delle immagini e convertirla in fragranze personalizzate. Il risultato è un modo nuovo di rivivere emozioni e memorie attraverso i profumi.

E se un profumo potesse nascere da un ricordo o da una dolce nostalgia del passato? È questa l'idea alla base di The Anemoia Device, un dispositivo innovativo che sfrutta l'intelligenza artificiale per trasformare fotografie analogiche in fragranze uniche e personalizzate. The Anemoia Device, la macchina che trasforma le fotografie in profumi. Il termine anemoia nasce dal libro The Dictionary of Obscure Sorrows e descrive quell'affascinante sensazione di nostalgia per un tempo o un momento che non abbiamo mai vissuto. «Il dispositivo Anemoia è una macchina che memorizza gli odori e trasforma le fotografie analogiche in fragranze personalizzate.

L’intelligenza artificiale che trasforma le foto in profumiÈ nato un nuovo modo di creare profumi.

