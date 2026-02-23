È René Ferretti a dirigere la chiusura delle Olimpiadi? L’omaggio a Boris fa sorridere il pubblico

René Ferretti ha preso il comando della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando sul palco un omaggio a Boris che ha divertito il pubblico. L’attrice ha scelto di richiamare il suo personaggio più noto, coinvolgendo gli spettatori con un’esibizione teatrale. La scena si è svolta all’interno di un’ambientazione che ricordava un backstage, con la partecipazione speciale di Francesco Pannofino. La decisione di Ferretti ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti.

L'attore ha introdotto la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 richiamando alla memoria il suo celebre personaggio, facendo felici tutti i fan della mitica serie italiana Il filmato che ha introdotto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è rivelato essere una sorta di finto dietro le quinte ambientato all'Arena di Verona con un protagonista d'eccezione: Francesco Pannofino. Mentre le immagini scorrevano e altri personaggi passavano in rassegna per un saluto, tra loro segnaliamo lo chef Davide Oldani e il leader degli Afterhours ed ex giudice di X Factor, Manuel Agnelli), c'è stato anche un momento dedicato a Pannofino, che a molti ha ricordato il personaggio di René Ferretti, tra i protagonisti della serie cult, Boris. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, Achille Lauro in frac e l’omaggio a Ornella VanoniAchille Lauro ha indossato un frac durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, celebrata all’Arena di Verona, in omaggio a Ornella Vanoni.

Spettacolo a Montalbano Elicona: tra umorismo e riflessione, un omaggio alla storia italiana che fa sorridere e pensareA Montalbano Elicona un teatro ha preso vita con uno spettacolo che mescola umorismo e riflessione.

