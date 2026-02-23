È orto-mania 117 richieste per 34 appezzamenti a Bergamo

PALAFRIZZONI. Boom di domande: ora verranno tutte vagliate per la verifica dei requisiti, tra cui quello dell’Isee. È ancora boom di richieste per gli orti comunali: all’ultimo bando pubblicato dal Comune per assegnare i 34 appezzamenti disponibili, sono stati 117 i cittadini che hanno presentato una domanda. Si tratta di piccole «prose» sparse nei quartieri, da gestire in forma «individuale» o «collettiva», affidati a cittadini che possono dare libero sfogo alla passione per l’orticoltura, portando sulla propria tavola i frutti del loro lavoro. La graduatoria provvisoria pubblicata dal Comune tiene conto «delle 113 domande ritenute valide a fronte delle 117 pervenute – si legge nel documento –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

